Modena: cerca di ingoiare 20 dosi di crack, arrestato nigeriano

La polizia di Modena ha arrestato un nigeriano di 30 anni, regolare sul territorio nazionale, residente fuori regione, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 9.30, la Volante ha fermato in zona Crocetta, nei pressi del parco XX Aprile, il 30enne, che alla vista della pattuglia ha tentato di accelerare l’andatura. Una volta fermato, l’uomo ha manifestato da subito segni di insofferenza e ha più volte di ingoiare un involucro, ma gli agenti sono riusciti a impedirglielo. All’interno della bustina di plastica, che nascondeva in bocca, vi erano 20 dosi di crack.

Il 30enne è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri poiché all’atto del controllo non ha esibito alcun documento attestante la sua regolare presenza in Italia.

Questa mattina il Gip di Modena ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Bassano del Grappa.

Il questore, Lucio Pennella, ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di quattro anni.