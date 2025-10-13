Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, scappa in bicicletta e lancia 20 dosi di cocaina a terra: arrestato nigeriano

Il 38enne ha perso l’equilibrio, rovinando a terra. Nonostante la caduta, ha proseguito la fuga a piedi

La Polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 38 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.
Intorno alla mezzanotte, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, nel transitare in via Vittorio Emanuele, ha notato un uomo in sella ad una bicicletta, che alla vista della Polizia, ha invertito il senso di marcia per darsi poi a precipitosa fuga. Nel tentativo di attraversare l’aiuola spartitraffico posta sulla sede stradale, il 38enne ha perso l’equilibrio, rovinando a terra. Nonostante la caduta, ha proseguito la fuga a piedi, lanciando a terra un involucro in cellophane. Raggiunto in piazzale Natale Bruni, gli agenti lo hanno definitivamente bloccato.
All’interno dell’involucro sono state rinvenute 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,30 grammi, sottoposte a sequestro penale.
Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

