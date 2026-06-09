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La Mille Miglia torna a Modena: domani la città accoglie l’evento

La Mille Miglia torna a Modena: domani la città accoglie l’evento

Credi: 'Siamo orgogliosi di patrocinare il passaggio della Mille Miglia a Modena, una manifestazione che rappresenta un simbolo dell'automobilismo italiano'

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Modena si prepara ad accogliere nuovamente la Mille Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e affascinanti al mondo. Domani, mercoledì 10 giugno, la storica competizione attraverserà il centro cittadino, regalando agli appassionati uno spettacolo unico tra motori, storia e tradizione.


Saranno oltre 400 le vetture storiche protagoniste della manifestazione, accompagnate da circa 120 Ferrari del Ferrari Tribute. Dopo l’ingresso nel territorio modenese provenendo da Finale Emilia, la carovana della Mille Miglia attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della provincia prima di raggiungere il capoluogo. Le vetture transiteranno infatti da Camposanto, San Felice sul Panaro, Medolla, Cavezzo, Carpi, Soliera e Bastiglia, per poi entrare a Modena e dirigersi verso il centro storico. Qui gli equipaggi percorreranno viale Monte Kosica, largo Garibaldi, corso Canalgrande e corso Duomo fino a raggiungere Piazza Roma, dove è prevista la tradizionale sosta davanti a Palazzo Ducale. Terminata la pausa modenese, la corsa riprenderà il proprio cammino attraversando Formigine e Maranello, nel cuore della Motor Valley, per poi proseguire verso l’Appennino modenese e il Passo dell’Abetone.


L'evento si svolge con il patrocinio di ACI Modena, che continua così il percorso di iniziative dedicate al centenario dell'Automobile Club.

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'Siamo orgogliosi di patrocinare il passaggio della Mille Miglia a Modena, una manifestazione che rappresenta un simbolo dell'automobilismo italiano nel mondo - commenta Vincenzo Credi, presidente Aci Modena -. Vedere le vetture attraversare il centro storico significa celebrare non solo la bellezza e la storia di queste auto straordinarie, ma anche il profondo legame che unisce il nostro territorio alla cultura dei motori. Per ACI Modena, nell'anno del centenario, è particolarmente significativo essere al fianco di un evento capace di richiamare appassionati da tutta Italia e di valorizzare ancora una volta il ruolo di Modena come capitale della Motor Valley. Sarà una giornata di grande fascino e partecipazione, che offrirà a cittadini e visitatori l'opportunità di vivere da vicino un pezzo di storia dell'automobilismo'.

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