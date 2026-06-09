Modena, via delle Costellazioni: decine di carrelli della spesa accumulati dietro l'ex studentato

Decine di carrelli della spesa accumulati nel retro dell'ex studentato di via delle Costellazioni e appena quattro carrelli disponibili presso la Coop del Direzionale 70. È quanto documentato da recenti fotografie raccolte nell'area, una situazione che il comitato civico Modena Merita di Più definisce 'inaccettabile'.

'Sulla base dei documenti fotografici, è facile dedurre che alcuni ospiti del residence utilizzino abitualmente i carrelli dei supermercati della zona per trasportare la spesa fino alla residenza, senza poi restituirli. Il risultato è un evidente disservizio per clienti ed esercizi commerciali, oltre a una situazione di degrado ormai visibile e consolidata. Chi deve vigilare? Il gestore del residence è a conoscenza del problema? La proprietà del Direzionale 70 e i supermercati interessati intendono intervenire? - chiede il Comitato guidato da Mattia Meschieri e Liliana Ferrari. Ormai la situazione è consolidata, producendo danno, disordine e una crescente sensazione di abbandono. La tolleranza del degrado non è accoglienza. È semplicemente rinuncia al rispetto delle regole'.