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Modena, via delle Costellazioni: decine di carrelli della spesa accumulati dietro l'ex studentato

Modena, via delle Costellazioni: decine di carrelli della spesa accumulati dietro l'ex studentato

Modena merita di più: 'Chi deve vigilare sulla gestione dell'area e sul rispetto delle regole?'

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Decine di carrelli della spesa accumulati nel retro dell'ex studentato di via delle Costellazioni e appena quattro carrelli disponibili presso la Coop del Direzionale 70. È quanto documentato da recenti fotografie raccolte nell'area, una situazione che il comitato civico Modena Merita di Più definisce 'inaccettabile'.

'Sulla base dei documenti fotografici, è facile dedurre che alcuni ospiti del residence utilizzino abitualmente i carrelli dei supermercati della zona per trasportare la spesa fino alla residenza, senza poi restituirli. Il risultato è un evidente disservizio per clienti ed esercizi commerciali, oltre a una situazione di degrado ormai visibile e consolidata. Chi deve vigilare? Il gestore del residence è a conoscenza del problema? La proprietà del Direzionale 70 e i supermercati interessati intendono intervenire? - chiede il Comitato guidato da Mattia Meschieri e Liliana Ferrari. Ormai la situazione è consolidata, producendo danno, disordine e una crescente sensazione di abbandono. La tolleranza del degrado non è accoglienza. È semplicemente rinuncia al rispetto delle regole'.

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