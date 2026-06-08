La sera del 5 giugno i carabinieri di San Felice sul Panaro hanno arrestato un 31enne di origine marocchina, domiciliato in Camposanto, condannato alla pena complessiva di 6 anni, 2 mesi e 27 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio commessi, tra il 2016 e il 2018, nelle province di Torino, Verona e Modena, nonché per reati in materia di sostanze stupefacenti perpetrati a Camposanto tra il 2019 e il 2021. Dopo le formalità di rito, i carabinieri hanno portato l’uomo presso la Casa Circondariale di Modena, per l’espiazione della pena.
San Felice, arrestato un 31enne marocchino: deve espiare 6 anni di reclusione
Per reati contro il patrimonio commessi, tra il 2016 e il 2018, nelle province di Torino, Verona e Modena, nonché per reati in materia di sostanze stupefacenti
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