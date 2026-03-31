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Modena, spacciatore tunisino fermato dalla polizia prende a morsi gli agenti

Modena, spacciatore tunisino fermato dalla polizia prende a morsi gli agenti

Il 28enne ha tentato di darsi alla fuga, colpendo i poliziotti con calci alle gambe e morsicando alla mano un agente

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Il 26 marzo scorso la Polizia di Stato di Modena ha arrestato un tunisino di 28 anni per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e spaccio di sostanza stupefacente.

La Squadra Volante intorno alle 16 ha fermato per un controllo il 28enne, che stava percorrendo via delle Suore in sella ad una bicicletta. Nel corso dell’identificazione l’indagato si è mostrato sempre più agitato e insofferente.

Nel momento in cui gli agenti hanno rinvenuto all’interno di una sacca, appesa al manubrio della bicicletta, 20 involucri di sostanza stupefacente – accertata essere da successiva prova narcotest cocaina per complessivi 29.48 grammi – il 28enne ha tentato di darsi alla fuga, colpendo i poliziotti con calci alle gambe e morsicando alla mano un agente.

L’uomo è stato anche denunciato in quanto inottemperante all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale.

Da accertamenti è risultato che la bicicletta era rubata, motivo per il quale è stato denunciato altresì per il reato di ricettazione.

Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

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