Nas nella Bassa modenese, sanzionato bar-gelateria e pizzeria

Nella Bassa modenese, i militari del Nas, insieme alla locale Compagnia Carabinieri, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar-gelateria e pizzeria. L’ispezione ha evidenziato carenze igieniche sia all’interno del deposito alimenti, interessato dalla presenza di ragnatele e aracnidi vivi, sia in una struttura adiacente all’attività, adibita a ulteriore deposito alimenti, priva dei requisiti minimi di igiene e vulnerabile all’accesso di infestanti, in quanto realizzata in legno su pavimentazione grezza. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa, che comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.



