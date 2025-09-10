Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nas nella Bassa modenese, sanzionato bar-gelateria e pizzeria

Nas nella Bassa modenese, sanzionato bar-gelateria e pizzeria

Carenze igieniche sia all’interno del deposito alimenti, interessato dalla presenza di ragnatele e aracnidi vivi, sia in una struttura adiacente all’attività

1 minuto di lettura
Nella Bassa modenese, i militari del Nas, insieme alla locale Compagnia Carabinieri, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar-gelateria e pizzeria. L’ispezione ha evidenziato carenze igieniche sia all’interno del deposito alimenti, interessato dalla presenza di ragnatele e aracnidi vivi, sia in una struttura adiacente all’attività, adibita a ulteriore deposito alimenti, priva dei requisiti minimi di igiene e vulnerabile all’accesso di infestanti, in quanto realizzata in legno su pavimentazione grezza. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa, che comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Disagio emotivo: boom di chiamate al Telefono Amico Modenese

Disagio emotivo: boom di chiamate al Telefono Amico Modenese

Nas di Parma, sequestrati 47 chili di alimenti tra Modena e Piacenza

Nas di Parma, sequestrati 47 chili di alimenti tra Modena e Piacenza

Sequestrati 500 chili di derivati della canapa a imprenditore modenese

Sequestrati 500 chili di derivati della canapa a imprenditore modenese

Bologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulino in azienda agricola

Bologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulino in azienda agricola

Nas nella Bassa modenese, sequestrati 30 chili di alimenti scaduti

Nas nella Bassa modenese, sequestrati 30 chili di alimenti scaduti

Modena, Nas sospendono attività in un centro estetico del centro

Modena, Nas sospendono attività in un centro estetico del centro

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore

Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Saman fu vittima del clan famigliare

Saman fu vittima del clan famigliare

Cede la ringhiera e cade dal balcone: trovato morto 71enne

Cede la ringhiera e cade dal balcone: trovato morto 71enne

Scontro auto e moto a Montale Rangone: è grave un centauro

Scontro auto e moto a Montale Rangone: è grave un centauro

Maranello, ruba un powerbank e 7 confezioni di caffè: marocchino denunciato

Maranello, ruba un powerbank e 7 confezioni di caffè: marocchino denunciato