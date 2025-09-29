Reggio, furgone tampona pullman di turisti in autostrada: muore un 40enne

Incidente mortale stamattina poco prima delle 10 sulla A1, all'altezza del chilometro 137,5 in direzione Nord verso Milano, poco prima del casello di Reggio Emilia, in prossimità del ponte di Calatrava. Vittima un 40enne, residente a Bazzano di Valsamoggia.
L'uomo era alla guida di un furgone che ha tamponato un pullman con una trentina di turisti francesi a bordo: due di loro sono rimasti feriti e trasportati in ambulanza all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia; le loro condizioni, stando ai primi accertamenti, non sarebbero gravi. Coinvolta nello scontro anche una vettura ma gli occupanti sono rimasti illesi.
Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco, la polizia stradale di Modena Nord (con l'ausilio di una pattuglia della polstrada di Reggio Emilia) incaricata dei rilievi per ricostruire le cause e la dinamica, e il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è bloccato, si registra una coda di dieci chilometri. Si consiglia di uscire a Modena Nord e percorrere la Ss9 via Emilia e rientrare in autostrada a Reggio Emilia.
