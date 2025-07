Vignola, furto di una bicicletta elettrica: albanese denunciato per ricettazione

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Guiglia, a Vignola, hanno denunciato un cittadino albanese di 36 anni, residente a Vignola per ricettazione.

I militari sono intervenuti in via Baracca, a seguito della segnalazione di un cittadino che era riuscito a localizzare la propria bicicletta elettrica oggetto di furto a Bologna, il 13 luglio scorso, dotata di sistema di geolocalizzazione.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di accertare che la bicicletta si trovava nella disponibilità de 36enne il quale sul momento ha riferito di averla acquistata, alcuni giorni prima, da un uomo non meglio descritto, a Marano sul Panaro. La versione è tuttora al vaglio ma nel frattempo la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario e l’interessato è stato comunque denunciato per ricettazione.