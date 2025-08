Carabinieri Sassuolo: una denuncia per aggressione e tre patenti ritirate nel weekend

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha intensificato i servizi di controllo del territorio, concentrando l’attenzione sui fenomeni dell’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcolici alla guida. L’attività straordinaria ha coinvolto militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, con pattugliamenti mirati nelle zone di maggiore frequentazione serale e notturna.

In particolare:

un 21enne di origine nordafricana, residente nel distretto ceramico, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, avendo colpito con una spranga un giovane connazionale nel corso di una lite avvenuta nel territorio di Formigine. L’arma è stata sottoposta a sequestro;

un 51enne modenese, controllato in serata a Maranello, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con valori alcolemici accertati pari a 1,80 e 1,89 gr/lt. La patente è stata ritirata e l’auto affidata a terzi;

una 55enne residente nel comprensorio ceramico, è stata sottoposta a controllo etilometrico a Sassuolo nelle prime ore del mattino, mentre percorreva via Cavallotti a bordo di un SUV. L’alcoltest ha evidenziato un tasso pari a 0,75 g/l. La patente è stata immediatamente ritirata, con contestuale segnalazione alla Prefettura per i provvedimenti di competenza;

un 25enne reggiano, fermato in via Palestro a Sassuolo, è stato sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza lieve (tasso alcolemico di 0,58 gr/lt). Anche per lui è stato disposto il ritiro immediato della patente di guida.

'L’azione di controllo dei Carabinieri - sottolinea il comando provinciale di modena -proseguirà per tutto il periodo estivo, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne, per garantire maggiore sicurezza e prevenire condotte pericolose per l’incolumità pubblica'.



Nella foto, Carabinieri di Sassuolo in servizio lo scorso fine settimana presso la locale stazione ferroviaria