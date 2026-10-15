Articolo in aggiornamento
Fatto esplodere nella notte il Bancomat BPER a Ca' di Sola
Ma i ladri sarebbero fuggiti prima di completare il colpo. Residenti svegliati da due boati
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