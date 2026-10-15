Fatto esplodere nella notte il Bancomat BPER a Ca' di Sola

Due forti boati risuonati nella notte hanno fatto scattare l'allarme non solo nella filiale ma nelll'intero abitato di Caà di Sola, frazione di Castevetro. Due boati erivati da due esplosioni che hanno divelto lo sportello automatico bancomat della locale filiale BPER Banca con sede sulla strada Statale. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i malviventi siano stati disturbati e di indotti alla fuga prima di riuscire a prelevare i contanti, ma indagini sono in corso

Articolo in aggiornamento