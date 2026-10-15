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Fatto esplodere nella notte il Bancomat BPER a Ca' di Sola

Fatto esplodere nella notte il Bancomat BPER a Ca' di Sola

Ma i ladri sarebbero fuggiti prima di completare il colpo. Residenti svegliati da due boati

1 minuto di lettura
Due forti boati risuonati nella notte hanno fatto scattare l'allarme non solo nella filiale ma nelll'intero abitato di Caà di Sola, frazione di Castevetro. Due boati erivati da due esplosioni che hanno divelto lo sportello automatico bancomat della locale filiale BPER Banca con sede sulla strada Statale. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i malviventi siano stati disturbati e di indotti alla fuga prima di riuscire a prelevare i contanti, ma indagini sono in corso

 

Articolo in aggiornamento
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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