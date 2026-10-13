L’8 ottobre scorso, a Modena, i carabinieri hanno arrestato, nella quasi flagranza di reato, un uomo e denunciato in stato di libertà una donna, per rapina impropria aggravata in concorso. Gli addetti alla vigilanza di un supermercato cittadino hanno sorpreso i due mentre asportavano dagli scaffali diversi prodotti cosmetici e bevande alcoliche, occultandoli nelle rispettive borse. Secondo la ricostruzione dei fatti, dopo aver oltrepassato le casse senza pagare la merce, la donna avrebbe aggredito fisicamente un addetto alla sicurezza, riuscendo poi a fuggire anche grazie all’intervento del complice, che si sarebbe frapposto per agevolarne la fuga, tentando successivamente di dileguarsi a sua volta. Il tempestivo intervento della pattuglia ha consentito ai carabinieri di raggiungere e bloccare l’uomo. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno recuperato parte della refurtiva, successivamente restituita agli aventi diritto, e rinvenuto un documento di riconoscimento riconducibile alla donna, che è stata quindi identificata e denunciata in stato di libertà. Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell'uomo l'obbligo di dimora nel comune di residenza.
Modena, rapina in un supermercato: arrestato un uomo e denunciata la complice
I militari hanno recuperato parte della refurtiva, successivamente restituita agli aventi diritto, e rinvenuto un documento di riconoscimento
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri
Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere
Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto
Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorreArticoli Recenti
Sassuolo, scontro in volo tra due velivoli: ferito un pilota
Modena, violento incidente in via Nonantolana. Ancora uno schianto all'incrocio con via Cuba: quando si interverrà?
Carpi: fugge all'alt, provoca incidente, bloccato dopo inseguimento con 80.000 euro di merce rubata
San Felice, scoperti a rubare: notificato ordine di allontanamento volontario dall'Italia, entro sette giorni