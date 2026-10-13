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Modena, rapina in un supermercato: arrestato un uomo e denunciata la complice

Modena, rapina in un supermercato: arrestato un uomo e denunciata la complice

I militari hanno recuperato parte della refurtiva, successivamente restituita agli aventi diritto, e rinvenuto un documento di riconoscimento

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L’8 ottobre scorso, a Modena, i carabinieri hanno arrestato, nella quasi flagranza di reato, un uomo e denunciato in stato di libertà una donna, per rapina impropria aggravata in concorso. Gli addetti alla vigilanza di un supermercato cittadino hanno sorpreso i due mentre asportavano dagli scaffali diversi prodotti cosmetici e bevande alcoliche, occultandoli nelle rispettive borse. Secondo la ricostruzione dei fatti, dopo aver oltrepassato le casse senza pagare la merce, la donna avrebbe aggredito fisicamente un addetto alla sicurezza, riuscendo poi a fuggire anche grazie all’intervento del complice, che si sarebbe frapposto per agevolarne la fuga, tentando successivamente di dileguarsi a sua volta. Il tempestivo intervento della pattuglia ha consentito ai carabinieri di raggiungere e bloccare l’uomo. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno recuperato parte della refurtiva, successivamente restituita agli aventi diritto, e rinvenuto un documento di riconoscimento riconducibile alla donna, che è stata quindi identificata e denunciata in stato di libertà. Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell'uomo l'obbligo di dimora nel comune di residenza.

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