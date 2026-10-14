Modena, polizia locale ritrova ciclomotore rubato

Proseguono i controlli della Polizia locale nell’area dell’ex casolare “Casa del Fabbro”, in via Nonantolana, che venerdì 9 ottobre hanno portato al ritrovamento di un ciclomotore Piaggio “Bravo”, privo di targa e lasciato incustodito nell’area esterna dell’edificio.

Gli accertamenti sul mezzo hanno permesso di stabilire che era stato sottratto da un garage condominiale a Carpi e hanno consentito agli agenti di risalire al legittimo proprietario che è così rientrato in possesso del veicolo.

Il ritrovamento si inserisce nell’attività di controllo e presidio del territorio svolta dalla Polizia locale nell’area dell’ex casolare, con l’obiettivo di individuare situazioni sospette, prevenire episodi illeciti e tutelare il patrimonio.