Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, polizia locale ritrova ciclomotore rubato

Modena, polizia locale ritrova ciclomotore rubato

Era stato sottratto da un garage condominiale a Carpi: gli agenti sono risaliti al proprietario

1 minuto di lettura

Proseguono i controlli della Polizia locale nell’area dell’ex casolare “Casa del Fabbro”, in via Nonantolana, che venerdì 9 ottobre hanno portato al ritrovamento di un ciclomotore Piaggio “Bravo”, privo di targa e lasciato incustodito nell’area esterna dell’edificio.

Gli accertamenti sul mezzo hanno permesso di stabilire che era stato sottratto da un garage condominiale a Carpi e hanno consentito agli agenti di risalire al legittimo proprietario che è così rientrato in possesso del veicolo.

Il ritrovamento si inserisce nell’attività di controllo e presidio del territorio svolta dalla Polizia locale nell’area dell’ex casolare, con l’obiettivo di individuare situazioni sospette, prevenire episodi illeciti e tutelare il patrimonio.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, addio Policlinico, verso il raddoppio di Baggiovara. I medici Anaao: 'Nessun coinvolgimento, appreso dalla stampa'

Modena, addio Policlinico, verso il raddoppio di Baggiovara. I medici Anaao: 'Nessun coinvolgimento, appreso dalla stampa'

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, piano per traslocare il Policlinico a Baggiovara: Gargano dice no, da Baldino un ‘no comment’

Modena, piano per traslocare il Policlinico a Baggiovara: Gargano dice no, da Baldino un ‘no comment’

Modena, Orazio Vecchi e Antonio Tonelli: due musicisti che non meritavano di essere adombrati

Modena, Orazio Vecchi e Antonio Tonelli: due musicisti che non meritavano di essere adombrati

'Modena e Nonantola, addio Fdi: i vertici percepiscono la vivacità e l'autonomia locale come un problema'

'Modena e Nonantola, addio Fdi: i vertici percepiscono la vivacità e l'autonomia locale come un problema'

Policlinico, l'Ausl come pensa di spiegare ai modenesi il depotenziamento del loro ospedale?

Policlinico, l'Ausl come pensa di spiegare ai modenesi il depotenziamento del loro ospedale?

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, rapina in un supermercato: arrestato un uomo e denunciata la complice

Modena, rapina in un supermercato: arrestato un uomo e denunciata la complice

Carpi, cercano di introdursi in casa di un 38enne con spray al peperoncino: tre arrestati

Carpi, cercano di introdursi in casa di un 38enne con spray al peperoncino: tre arrestati

Sassuolo, scontro in volo tra due velivoli: ferito un pilota

Sassuolo, scontro in volo tra due velivoli: ferito un pilota

Modena, violento incidente in via Nonantolana. Ancora uno schianto all'incrocio con via Cuba: quando si interverrà?

Modena, violento incidente in via Nonantolana. Ancora uno schianto all'incrocio con via Cuba: quando si interverrà?