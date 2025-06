Fiorano, adunata e festa degli Alpini per i 100 anni del gruppo locale

Sabato e domenica il Gruppo di Fiorano Modenese dell’Associazione Nazionale Alpini ha festeggiato il 100esimo anniversario della sua fondazione, impegnandosi ad ospitare l’81esima Adunata della Sezione di Modena. Sabato le autorità hanno visitato il cantiere di Protezione Civile nel parco del Castello di Spezzano, dove, nella cinquecentesca Sala delle Vedute, hanno tenuto il Consiglio Direttivo. Nel pomeriggio il Camper Club si è messo a disposizione con i suoi mezzi per visite guidate.Alle sera nella Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, durante la Messa celebrata da monsignor Piergiuseppe Sacella davanti alle autorità, ai gonfaloni, ai vessilli e a tanti fedeli, con l’accompagnamento di alcuni cantori del Coro dell’Orobica, sono stati presentati i doni degli alpini ed è stata letta la Preghiera dell’Alpino.La serata è proseguita nella centrale Piazza Ciro Menotti dove sono stati allestiti gli stand gastronomici, con la posa delle corone al Monumento ai caduti e il concerto della fanfara alpina di Scanzorosciate, seguita dal concerto di Un Insolito Trio, interrotto dalla pioggia e dal vento.Domenica si è svolta l’adunata a Spezzano, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Emilia-Romagna e della Città di Fiorano Modenese e con la collaborazione di altre associazioni fioranesi.Gli onori ai gonfaloni e ai vessilli, provenienti da tutta la regione e dalla Lombardia sono stati resi in Largo Morandi e, per l’alzabandiera, è stata usata quella portata in una corsa notturna, da Fanano da Riccardo Turchi, accompagnato da Alberto Masetti, un omaggio ai 100 anni del Gruppo Fioranese.Erano presenti i gonfaloni di Modena e Montefiorino, città decorate con la medaglia d’oro, di Fiorano Modenese, Prignano, Fiumalbo, Frassinoro, Terra dei Castelli; i vessilli delle sezioni di Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Bologna-Romagna, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza, Torino, 48 gagliardetti di gruppi emiliani e lombardi.Fra le autorità erano presenti i consiglieri regionali Maria Costi e Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della provincia Fabio Braglia, il sindaco di Fiorano Modense Marco Biagini, insieme a diversi sindaci del distretto ceramico e della provincia.La sfilata, con la partecipazione musicale della Banda di Fanano e della Fanfara di Scanzorosciate, ha attraversato le vie del centro, facendo sosta per i dovuti onori al Monumento ai Caduti e confluendo poi in Piazza Falcone e Borsellino per gli interventi delle autorità, l’ammainabandiera e l’uscita dei gonfaloni.