Mirandola, a Villa La Personala il NSA Integrity Award

Villa La Personala, dimora storica del 1100, oggi Luxury Boutique Hotel a Mirandola, in provincia di Modena, è stata insignita, mercoledì 4 giugno, a Palazzo Mezzanotte, a Milano, del prestigioso 'NSA Integrity Award', un riconoscimento per quelle imprese che non solo hanno compreso l'importanza della legalità, della solidità assicurativa e degli standard ESG - l’acronimo che racchiude i tre pilastri della sostenibilità per la Ue, cioè Environment, Social e Governance -ma li hanno anche integrati con successo nelle loro strategie aziendali.Il Premio è stato istituito dal Gruppo NSA, in collaborazione con Il Sole 24 Ore.'Per Villa La Personala è motivo di grande orgoglio avere ricevuto l'NSA Integrity Award - sottolinea la proprietaria, Angelica Ferri Personali, che ha personalmente ritirato il Premio - e ci sprona ad andare avanti su questa strada, visto che ne abbiamo ancora molta da percorrere verso la completa sostenibilità. E spero che in questo cammino, improntato sulla fiducia, condivisione, valori comuni e professionalità, sia possibile ricevere il pieno sostegno delle istituzioni'.La società Personala srl, impegnata nella valorizzazione e gestione del Relais, sono già due anni che è una società Benefit, integrando nei propri scopi societari quello di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.Villa La Personala interagisce strettamente con il territorio in cui è inserita, partecipando alla sua valorizzazione in tutti i suoi aspetti, dai prodotti tipici, alla promozione delle eccellenze culturali, imprenditoriali e sociali.'La nostra realtà è inserita in un contesto unico, caratterizzata dalla presenza della Motor Valley, con i migliori brand dell’auto italiana, dalla Food valley e dal distretto del Biomedicale, oltreché da un diffuso sapere artigiano che si esprime in una molteplicità di direzioni, dalla realizzazione dei tessuti, alla moda e a piccole produzioni di pregio', spiega Angelica Ferri Personali, che è discendente dei conti proprietari della Villa sin dal Medioevo e che ha voluto la sua ristrutturazione dopo il terremoto del 2012 e la trasformazione in Luxury Boutique Hotel.La Personala fa parte ed è membro del cda dell'Associazione per la Responsabilità Sociale d'Impresa, il network di imprese modenesi di vari settori e di varie dimensioni, che si pone l'obiettivo di promuovere principi e pratiche di Responsabilità Sociale d'Impresa e Corporate Social Responsibility.