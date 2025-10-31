Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola in lutto per la morte di don Aleardo Mantovani: aveva 90 anni

Per decenni don Aleardo ha svolto il proprio ministero nelle parrocchie di San Giacomo Roncole, San Martino Carano e San Possidonio

Lutto a Mirandola per la morte di don Aleardo Mantovani. Il sindaco Letizia Budri e l’Amministrazione Comunale di Mirandola ricordano con affetto il sacerdote che per decenni ha servito la comunità con dedizione, fede e umanità.
'L’Amministrazione comunale di Mirandola e il sindaco Letizia Budri esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di don Aleardo, sacerdote amatissimo e punto di riferimento per la comunità mirandolese e per la Bassa modenese. Per decenni don Aleardo ha svolto il proprio ministero nelle parrocchie di San Giacomo Roncole, San Martino Carano e San Possidonio, accompagnando con fede, umanità e vicinanza la vita di tante persone - si legge in una nota -. La sua presenza costante, il sorriso e la parola gentile hanno lasciato un segno profondo, specialmente nei momenti difficili come quelli del terremoto'.
Solo pochi mesi fa don Aleardo aveva festeggiato i suoi 90 anni, circondato dall’affetto di amici, ex scolari e scout, testimonianza del legame autentico costruito nel tempo.

