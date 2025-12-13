Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Parco villa Boschetti a San Cesario, maestosi alberi abbattuti: era proprio necessario?'

'Parco villa Boschetti a San Cesario, maestosi alberi abbattuti: era proprio necessario?'

Alberi che arrivavano anche a 26 metri di altezza con età stimata di circa 120 anni

1 minuto di lettura

'A seguito del censimento arboreo di gennaio 2024 e delle successive verifiche tecniche, si è reso necessario l’abbattimento di tre frassini e un tiglio del parco storico, alberi che arrivavano anche a 26 metri di altezza con età stimata di circa 120 anni'. A parlare sono Mirco Zanoli, Lodovica Boni e Sabina Piccinini dell'opposizione di San Cesario.

'Le piante sono state sottoposte a indagini specialistiche, che hanno evidenziato un grave deterioramento dell’apparato radicale e della struttura interna del legno, con conseguente rischio per la pubblica incolumità. Abbiamo notato decine di alberi, compresi i 4 abbattuti presentano danni meccanici alle radici affioranti e alla base del tronco. Da quest'anno il parco ci risulta tutelato dalla Sovrintendenza. Quindi ci aspettiamo attenzione e cura costanti per questo gioiello che il nostro comune ha la fortuna di avere. Faremo tutti gli approfondimenti necessari al fine di capire come si sia potuto arrivare a far ammalare e deperimento piante stupende che non rivedremo mai più'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Articoli Recenti Formigine: tentato furto in un supermercato, denunciati due georgiani

Formigine: tentato furto in un supermercato, denunciati due georgiani

Spilamberto, prende a pugni controllore Seta: denunciato nigeriano 37enne

Spilamberto, prende a pugni controllore Seta: denunciato nigeriano 37enne

Bocconi avvelenati nelle campagne di Serramazzoni: allarme dei carabinieri

Bocconi avvelenati nelle campagne di Serramazzoni: allarme dei carabinieri

Marano, il questore chiude per 15 giorni un bar

Marano, il questore chiude per 15 giorni un bar