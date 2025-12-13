'Parco villa Boschetti a San Cesario, maestosi alberi abbattuti: era proprio necessario?'

'A seguito del censimento arboreo di gennaio 2024 e delle successive verifiche tecniche, si è reso necessario l’abbattimento di tre frassini e un tiglio del parco storico, alberi che arrivavano anche a 26 metri di altezza con età stimata di circa 120 anni'. A parlare sono Mirco Zanoli, Lodovica Boni e Sabina Piccinini dell'opposizione di San Cesario.



'Le piante sono state sottoposte a indagini specialistiche, che hanno evidenziato un grave deterioramento dell’apparato radicale e della struttura interna del legno, con conseguente rischio per la pubblica incolumità. Abbiamo notato decine di alberi, compresi i 4 abbattuti presentano danni meccanici alle radici affioranti e alla base del tronco. Da quest'anno il parco ci risulta tutelato dalla Sovrintendenza. Quindi ci aspettiamo attenzione e cura costanti per questo gioiello che il nostro comune ha la fortuna di avere. Faremo tutti gli approfondimenti necessari al fine di capire come si sia potuto arrivare a far ammalare e deperimento piante stupende che non rivedremo mai più'.

