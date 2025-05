San Prospero, domenica e lunedì si vota: tre candidati, Pd si chiama fuori

Domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio si vota a San Prospero per l'elezioni del nuovo sindaco e della nuovo Consiglio. Dopo il commissariamento dovuto a errori nella presentazione delle liste, si ripresentano al voto Bruno Fontana, sostenuto dal centrodestra, e due candidati sindaci, nessuno dei quali ha ottenuto l'appoggio del Pd. Si tratta del sindaco uscente Sauro Borghi e dell'ex assessore Eva Baraldi.

Insieme a San Prospero si voto in altri 4 comuni dell’Emilia-Romagna: urne aperte a Ravenna, unico capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 15mila abitanti, Varano de’ Melegari e Fontevivo (Parma), Bertinoro (Forlì-Cesena). Secondo la rilevazione del 31 dicembre 2024, complessivamente gli elettori chiamati al voto sono circa 147mila. Nel primo turno delle elezioni amministrative, i seggi saranno aperti domenica 25 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 26 dalle ore 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio sarà l'8 e 9 giugno 2025, in concomitanza con i referendum abrogativi.