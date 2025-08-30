Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni

Giovanna è nata a Carbonara Po il 30 agosto 1925 e vive a San Prospero in via Gallerana dal 1955

Festa oggi a San Prospero per i 100 anni di Giovanna Gruppioni, vedova Negrelli. Giovanna è nata a Carbonara Po il 30 agosto 1925 e vive a San Prospero in via Gallerana dal 1955. Un prestigioso traguardo per Giovanna, ancora in ottima salute. Oggi il sindaco Sauro Borghi, insieme alla giunta, ha fatto visita a Giovanna e alla sua famiglia e con le ha spento le prime 100 candeline. Un momento di festa condiviso da tutta la comunità di San Prospero.
