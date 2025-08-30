San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni

Festa oggi a San Prospero per i 100 anni di Giovanna Gruppioni, vedova Negrelli. Giovanna è nata a Carbonara Po il 30 agosto 1925 e vive a San Prospero in via Gallerana dal 1955. Un prestigioso traguardo per Giovanna, ancora in ottima salute. Oggi il sindaco Sauro Borghi, insieme alla giunta, ha fatto visita a Giovanna e alla sua famiglia e con le ha spento le prime 100 candeline. Un momento di festa condiviso da tutta la comunità di San Prospero.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua