Schianto nel reggiano: muore motociclista 62enne di Fiorano

Incidente mortale ieri pomeriggio alle 18 nel reggiano. A Veggia di Casalgrande una moto Triumph si è scontrata con una automobile. Nell'impatto ha perso la vita un 62enne di Fiorano Modenese, in sella alla moto. La vittima è Alessandro Antonioni, inutili i tentativi dei sanitari, giunti anche con l'elisoccorso, di salvargli la vita. Il conducente dell’auto, una Fiat Punto, è un 82enne di Castellarano.

