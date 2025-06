Spilamberto, colto da malore mentre insegue dei ragazzini che fanno schiamazzi: muore 85enne

Tragedia a San Vito di Spilamberto. Intorno alle 18 di ieri un uomo di 85 anni, Albano Raimondi, è morto mentre stava inseguendo in bicicletta alcuni ragazzi che stavano facendo schiamazzi nei pressi dell'ex locale di famiglia in via Settecani. L'anziano è stato colto da malore, forse per lo sforzo fisico, e si è accasciato a terra battendo la testa. Immediato l'arrivo dei soccorsi del 118 e il trasporto in ambulanza presso l'ospedale di Baggiovara, ma l'85enne è morto dopo poco in ospedale.

Sul fatto indagano i carabinieri di Spilamberto. Albano Raimondi lascia la moglie, la figlia e i nipoti e pronipoti.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua