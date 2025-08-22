Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, caso di arbovirosi in zona Brodano: parte la disinfestazione

L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio

Già da questa sera (ore 22.00 di venerdì 22 agosto) inizieranno i trattamenti disinfestanti, previsti dalla Regione, per un sospetto caso di arbovirosi (malattie trasmesse dalle zanzare) verificatosi a Vignola, nella zona di Brodano.
La segnalazione è arrivata al Comune dall’Ausl: si tratta, come detto, per il momento solo di un caso sospetto e non ancora accertato, ma nell’attesa di ulteriori verifiche, come prescritto dalla legge, gli uffici comunali hanno attivato le azioni previste in questi casi: ovvero trattamenti adulticidi effettuati alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi; trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private; e contestuale ripetizione del trattamento larvicida nei tombini pubblici.
L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio. L’area interessata, quindi, è quella che comprende quattro vie e un parco di Vignola e le proprietà private che vi si affacciano:
VIA N. GHIAUROV – dalla rotonda/incrocio con via Gandhi al civico 196 (ambo i lati);
VIA DI MEZZO – dal civico 591 al civico 634 (ambo i lati) e civ. 740 (interno);
VIA GIUSEPPE UNGARETTI – civ.61;
VIA ENRICO CARUSO – dal civ. 20 al civ. 122 e
area adiacente al parcheggio del centro commerciale MARCO POLO;
PARCO PUBBLICO Città gemellate e amiche – Area compresa tra via Ungaretti e via di Mezzo.
I trattamenti verranno eseguiti nelle aree private già dalle 22 di oggi e nei due giorni successivi 23 e 24 agosto e nelle aree pubbliche nei giorni 23, 24, 25 agosto 2025 all’alba.'Si raccomanda a chi abita nelle zone interessate di chiudere le finestre anche durante le ore notturne. Ecco, comunque, l’elenco delle precauzioni da adottare: durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; non azionare i condizionatori per le 8 ore successive all’intervento; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico - fa sapere il Comune -. Infine, una volta eseguiti i trattamenti, si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso di guanti, alla
pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone'.
