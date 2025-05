Vignola, ruba profumi in un supermercato: denunciato marocchino

Aveva rubato profumi in un supermercato, ma vistosi scoperto dalla vigilanza interna aveva provato a fuggire a piedi per finire però nelle braccia degli agenti della Polizia locale. E’ accaduto nei giorni scorsi a Vignola. Intorno alle 13, una pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli, mentre transitava nei pressi del supermercato Eurospin di Vignola, in via per Spilamberto, notava una persona che si allontanava velocemente a piedi mentre era rincorsa da alcune persone.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccare l’uomo, che risultava avere appena rubato alcuni prodotti presso il supermercato, in particolare profumi. Sorpreso dalla vigilanza interna, aveva provato a darsi alla fuga, incappando però in una pattuglia di agenti impegnata in un servizio di perlustrazione della zona.

Il fermato è stato così accompagnato presso il Comando, dove è stato fotosegnalato e naturalmente denunciato per il furto della merce, che, in un secondo momento, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina le cui iniziali sono M.E. Al termine delle operazioni di denuncia, è risultato anche essere presente in Italia in maniera illegale. Quindi gli è anche stato notificato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.