Vignola, si schianta con un furgone: muore motociclista 21enne

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare

Tragedia oggi pomeriggio a Vignola. In uno schianto avvenuto alle 17 su via per Spilamberto tra un furgone ed una moto, ha perso la vita un motociclista di 21 anni residente in Valsamoggia. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, via Modenese è stata chiusa al transito tra via Goldoni e via Bontempelli.
