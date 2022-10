Biden sulle elezioni: 'Avete visto cosa è successo in Italia...'

Il presidente Usa Joe Biden è tornato a intervenire su quello che a suo avviso sarebbe il rischio di uno spostamento verso l'estrema destra di alcuni Paesi della Nato. Nel farlo ha citato Italia, Spagna e Ungheria come esempi. 'Putin voleva dividere la Nato. E guardate cosa è successo sul fianco orientale dell'Alleanza. La Polonia resiste, ma che mi dite dell'Ungheria? E guardate cosa è successo di recente in Spagna e Italia', ha detto il presidente ad una raccolta fondi per i democratici a Los Angeles. Le dichiarazioni risalgono a giovedì ma sono circolate ora dopo l'incidente diplomatico con il Pakistan definito da Biden, nella stessa occasione, 'uno dei Paesi più pericolosi al mondo' perché possiede l'arma nucleare, ma 'senza alcuna coesione'.Lo scorso 29 settembre Biden era già entrato nell'argomento elezioni in Italia, commentando in un evento a Washington con i governatori democratici la vittoria del centrodestra: 'Avete appena visto cosa è successo in Italia alle elezioni - aveva detto Biden -. E vediamo cosa sta accadendo in tutto il mondo. Non si può essere ottimisti su ciò che sta accadendo qui'.