Caso SpaceX, Meloni: 'Nessuna firma'. Ma Musk rilancia: 'Siamo pronti'

Nella giornata di ieri, infatti, Bloomberg aveva lanciato la notizia che il Governo italiano sarebbe in trattative con SpaceX di Elon Musk per un contratto dal valore di 1,5 miliardi di euro per la fornitura di servizi sicuri di telecomunicazione per cinque anni.

Intanto Elon Musk rilancia su X le trattative in corso: 'Pronti a fornire all'Italia la connettività più sicura e avanzata'. Il commento del patron di Tesla risponde a un post del suo collaboratore italiano Andrea Stroppa, in difesa della qualità dei servizi di SpaceX: 'Starlink è la tecnologia migliore e più sicura al mondo'.



La notizia non è stata ben accolta dalle opposizioni: 'Giorgia Meloni e il suo governo vengano immediatamente a riferire in Parlamento sulle trattative con Musk. Se 1.5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti del miliardario americano nel nostro Paese è il prezzo che dobbiamo pagare per la sua amicizia noi non ci stiamo, l'Italia non si svende', ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein. La richiesta di riferire in Parlamento arriva anche dal presidente del M5S, Giuseppe Conte: 'Alla Presidente Meloni e a tutto il Governo chiediamo immediata trasparenza di fronte al Parlamento sulle insistenti indiscrezioni di stampa di queste ore. Si tratta di questioni della massima rilevanza: tutela delle nostre aziende, protezione dei dati personali, della privacy, della identità personale, cybersicurezza. E tante altre questioni che coinvolgono direttamente la qualità dei nostri processi democratici. Tutto questo può essere deciso sulla base di rapporti personali tra la nostra Premier e uno degli aspiranti padroni del mondo?'.