I 'Dazi amari' di Trump: per l'Europa al 20%

Trump annuncia dazi significativi contro i principali partner commerciali. I dazi minimi del 10% introdotti dalla Casa Bianca si trasformano in misure 'reciproche' per i Paesi accusati di pratiche commerciali ingiuste nei confronti degli Stati Uniti. A partire dalla Cina, che subirà un impegno del 34% sul proprio export verso gli Usa. L'Unione Europea dovrà affrontare un aggravio del 20% sui suoi prodotti quando arriveranno alle dogane americane, mentre la Gran Bretagna rimarrà al di sotto di tale soglia, con un incremento del 10%.

Questi dazi, che entreranno in vigore 'immediatamente', sono stati annunciati oggi dal presidente Donald Trump. Tuttavia, Canada e Messico sono al momento esenti da misure reciproche, pur essendo soggetti ai dazi selettivi del 25% su alcuni beni, già previsti nei giorni scorsi.