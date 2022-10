Il ministro Ucraino: 'Grazie all'Italia per i nuovi aiuti militari'

Gli attacchi russi su varie città ucraine hanno creato black out di elettricità a Kiev e in altre regioni. Lo fanno sapere le autorità ucraine. Le forze russe hanno distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche ucraine, come spiega il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 'Un altro tipo di attacchi terroristici russi: prendere di mira le infrastrutture energetiche e critiche. Dal 10 ottobre, il 30% delle centrali elettriche ucraine è stato distrutto, causando massicci blackout in tutto il Paese. Non c'è più spazio per i negoziati con il regime di Putin', afferma Zelensky.Parallelamente il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha chiesto alla popolazione di risparmiare 'il più possibile l'elettricità', ovvero di non 'non accendere elettrodomestici potenti: condizionatori, bollitori elettrici, forni a microonde'. Klitschko ha anche chiesto a chi è rimasto senza acqua di 'fare scorta d'acqua' ai distributori idrici più vicini. 'I servizi stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare rapidamente la situazione e restituire alla popolazione di Kiev servizi che sono vitali'.Intanto il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, ringrazia l'Italia per gli aiuti militari. 'Siamo molto grati al governo e al ministro Lorenzo Guerini per aver fornito il nuovo pacchetto di aiuti militari che ci aiuterà a migliorare significativamente le nostre capacità di difesa contro l'aggressione russa. L'Ucraina apprezza molto il vostro supporto'.