Permessi di soggiorno immigrati, ministro Bellanova piange in diretta

La ministra Bellanova si è commossa in diretta durante la conferenza stampa del governo per presentare il DL rilancio da 55 miliardi . 'Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, anche se per molti accessori. Fondamentale per la mia storia e mi riferisco all'articolo 110 bis sulla emersione dei rapporti di lavoro - ha detto la ministro interrompendosi e piangendo -. Da oggi per la scelta di questo Governo gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle false cooperative non saranno più invisibili perchè potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro. Abbiamo fatto una scelta chiara. Oggi possiamo dire che vince lo Stato perchè è più forte del caporalato'.'Grazie per la passione che la ministra Bellanova mette nel suo lavoro' - ha chiosato Conte.