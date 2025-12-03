Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

Intervento di Maria Grazia Modena, Capogruppo Modena X Modena

La vendetta si è consumata ieri in Consiglio Comunale. 19 progetti edilizi, strascico dell’amministrazione Muzzarelli, bocciati dall’attuale Giunta un anno fa, 6 progetti edilizi proposti dall’attuale Giunta vengono stravolti da un emendamento da parte dei gruppi consiliari di maggioranza PD e AVS.
E’ stato un “orgoglioso” richiamo alla continuità dei consiglieri PD con la precedente amministrazione, della quale molti facevano parte, uno smacco al Sindaco e a qualche gruppo di maggioranza, che credevano di contare, che come effetto finale, con l’intento “dichiarato” di una miglior ricaduta per il pubblico, va ad aggravarne la sostenibilità economica incidendo sull’equilibrio costi/ricavi, nonchè sul legittimo interesse del privato investitore.
A Modena va tutto bene, Sindaco e gruppi di maggioranza sono compatti sui disastri come sicurezza, sanità e altre quisquiglie sulle quali non cavano un ragno dal buco; in queste cose può anche comandare il Sindaco. Ma quando si tocca il tasto dove c’è trippa, gli affari, gli investimenti, l’edilizia, escono le vere anime dei gruppi di maggioranza. Se le cantano e se le suonano ed esce vincitore, come sempre, il partitone, il PD, che è quello che veramente comanda a Modena.
Siamo tutti in libertà vigilata, Sindaco, non iscritto al PD, e Giunta compresi. Il resto è pia illusione di qualche ingenuo sognatore, perché è chiaro che l’emendamento proposto da Pd e AVS non è casuale, ma va letto nella sua precisione tecnica e nella sua lucida volontà politica alla Marchese del Grillo.
Maria Grazia Modena, Consigliere comunale e capogruppo della Lista civica “Modena x Modena”

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

Rigenerazione urbana: passano sei proposte ma modificate da PD e Alleanza Verdi sinistra

Rigenerazione urbana, colpo di scena in Consiglio: maxiemendamento PD-AVS stravolge la delibera di giunta, e anche il sindaco approva

Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio

Elezioni Regionali, il centrosinistra si risolleva e vince in Puglia e Campania. Veneto al centrodestra

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Ordine Ingegneri assemblea infuocata: il caso-sede e la trasparenza che manca. Il bilancio passa a maggioranza

La Cisl: 'Il sindaco di Reggio revochi il Primo tricolore a Francesca Albanese'

Urbanistica, monito Mezzetti: 'Troppi vincoli ed Ers rischiano di fare fallire i progetti', ma in Consiglio vince la linea PD-AVS

