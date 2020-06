'9 milioni per gestire 6 mesi aspiranti profughi: fare chiarezza'

'Il decreto sicurezza del 2018, mai cancellato dal governo M5S-PD, prevedeva di ridurre il costo dell’accoglienza da 32,5 a circa 20 euro ma di fatto a Modena si continua a viaggiare ben al di sopra di quanto previsto dalla legge: 28,4 euro.

E' assurdo e grave – denunciano il Senatore Enrico Aimi e il Consigliere provinciale Antonio Platis. Dalla stampa emerge che a Modena, da due anni, la gestione dell'accoglienza degli immigrati avviene a suon di proroghe del servizio, concesse a prezzi stabiliti non applicando quanto disposto da leggi e decreti, ma di fatto dalla contrattazione con le cooperative dell'accoglienza. Siamo forse davanti ad una sorta di malcelato cartello?'



L'intervento dei due esponenti azzurri arriva dopo la pubblicazione su La Pressa, dei dati relativi alla proroga del servizio per altri sei mesi della di altri sei mesi del servizio di accoglienza dei migranti richiedenti asilo. Al costo da 9,1 milioni di euro ma ad un costo giornaliero maggiore di quello previsto dal decreto sicurezza ed immigrazione, ancora in vigore, frutto di un accordo tra Prefettura e gestori alla luce della quarta gara andata deserta



'Di fatto i bandi continuano ad andare deserti e la Prefettura è costretta a far gestire il servizio con i prezzi che vengono ‘trattati’ con le stesse cooperative.

Questo sistema è inefficace e poco trasparente ed ha trasformato l’accoglienza in un pozzo senza fondo per le casse pubbliche. Senza contare che i rimpatri sono praticamente nulli, mentre la lista dei migranti economici non cala mai' - continuano Platis e Aimi

'Il gruppo di Forza Italia - dicono - procederà a depositare due interrogazioni nelle prossime ore. Una alla giunta provinciale per conoscere ed informare ufficialmente la popolazione modenese su ragioni e numeri degli immigrati accolti ed costi in più ed una in parlamento, grazie al senatore Enrico Aimi, per conoscere quanto è diffuso il fatto che le Prefetture siano costrette a ricorrere alla trattativa privata con le cooperative per la gestione dei centri di accoglienza'