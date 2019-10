'A Bibbiano onda anomala, fiducia in Carletti'

Bibbiano

Lo ha affermato Paola Delfina Tognoni, sindaco facente funzione del paese in provincia di Reggio Emilia finito al centro dell'inchiesta Angeli e Demoni, che a fine giugno ha sostituito Andrea Carletti a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha raggiunto. Paola Tognoni era candidata nella lista Insieme per Bibbiano a sostegno del Sindaco Carletti, ora arrestato nell'ambito dell'inchiesta. Di lei con il sindaco arrestato, c'è ancora la foto di copertina della sua pagina Facebook come candidata alle elezioni'Il nostro municipio e' diventato palcoscenico di sfilate di politici, fiaccolate, manifestazioni e addirittura di un esorcista. Ci sono stati Consigli comunali che si sono tenuti davanti a un dispiegamento di Polizia e Carabinieri senza precedenti, con agenti in tenuta antisommossa', continua Tognoni. Che pero' precisa: 'Si parla soprattutto diperche' i servizi sociali hanno la loro sede li', ma tutti i comuni della Val d'Enza sono in egual modo coinvolti'.Anche perche' gli affidi di minori 'Sono tutti in capo all'Unione. Dal Comune quindi nessuna consulenza alla onlus Hansel e Gretel'. Sull'eventulita' che l'amministrazione si costituisca parte civile, il sindaco puntualizza inoltre: 'Non abbiamo detto che non lo faremo, valuteremo al momento opportuno'.Su Andrea Carletti, infine, la sua sostituta dice: 'Umanamente ho grande fiducia in lui, ma ho sempre detto che la giustizia deve fare il suo corso'.Francesca Bedogni, sindaco di Cavriago con deleghe ai servizi sociali dell'Unione Val d'Enza (che erano di Carletti) aggiunge: 'Le collaborazioni esterne sono state interrotte (con Foti e il suo centro) gia' nel 2018'. Ma occorre 'rivedere, a livello nazionale, le singole competenze dei soggetti che si occupano della tutela dei minori, perche' esistono sovrapposizioni e conflitti'.