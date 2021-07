A Torino in migliaia in piazza contro il Green pass

La protesta contro il decreto sul Green pass annunciato questa sera dal premier Mario Draghi, si materializza a Torino. Migliaia di persone sono scese in Piazza Castello, a Torino, per manifestare contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale. La manifestazione si chiama “No Paura Day” ed è stata lanciata due giorni fa su internet. Tra gli speaker il professor Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco nel capoluogo piemontese per una lista civica. Al grido di 'no green pass' molti sottolineano come il decreto sul Green pass sarebbe contrario al recentemente Regolamento Ue.