Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È mancato a noi e all'italiana democratica un personaggio tanto splendido di cultura quanto gentile e umile - scrive l'ex parlamentare Psi di Modena Paolo Cristoni -. Ugo Intini si è arreso al male nella sua Milano. Nella biblioteca splende il suo libro che racconta dei grandi del socialismo mondiale e dello scenario politico internazionale. Il suo cuore è la sua mente erano talmente intrisi di socialismo umanitario e riformista da renderlo forte in mezzo a tutte le tempeste vissute nel e per il partito. Oggetto di scherno da parte del PCI, nessuno lo ha mai zittito nel suo incessante lavoro per la idea socialista, liberale antidogmatica, riformista. Ugo, mi mancherai fisicamente, ma i tuoi scritti sarànno sempre di insegnamento nel tempo che verrà'.