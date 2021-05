Affidi, faremo luce sulle case famiglia

Fare luce sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Questo il principale scopo della commissione parlamentare di inchiesta formalizzata ieri alla Camera con l’elezione del presidente Laura Cavandoli (Lega) e di due vicepresidenti Lisa Noja (Italia Viva) e Barbara Guidolin. Nel giorno in cui sono state depositate dal PM richieste di rinvio a giudizio per 23 dei 24 indagati nell'inchiesta Angeli e DemoniL'istituzione della commissione arriva al termine di un lungo iter parlamentare. Bisogna ritornare al 15 luglio, un anno dopo l'esplosione del caso Bibbiano, per trovare l'approdo, nell’Aula della Camera, della proposta di legge 2070, voluta dalla Lega, per l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minoriLa proposta era già stata approvata dal Senato lo scorso 1° agosto, in tempi record, nella calda estate di Bibbiano e trasmessa alla Camera il 7 agosto, dove si è sostanzialmente fermata.Le congratulazioni ed il buon lavoro all'onorevole leghista Laura Cavandoli, eletta presidente della Commissione di inchiesta sulle case famiglia sono arrivate dagli numerosi esponenti nazionali del partito e, in Emilia Romagna, dal capogruppo della Lega Matteo Rancan. 'Come Lega Er ci siamo battuti sin dalla prima ora affinché venisse fatta luce sui 'fatti di Bibbiano' e perché non si ripetano più episodi di bambini strappati ingiustamente ai genitori. L'elezione di Cavandoli, sotto questo punto di vista, rappresenta una garanzia di impegno e capacità”.Nella foto, Laura Cavandoli