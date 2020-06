'Affidi, ora ci sono le condizioni per fare giustizia'

“Adesso che la Procura di Reggio Emilia ha fatto richiesta di rinvio a giudizio per 24 persone nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza, tutta la nostra comunità locale e tutta l’Italia aspettano che si faccia pienamente giustizia su una vicenda che ha segnato così tremendamente la vita di tanti bambini e tante famiglie”.

Così il Deputato di Forza Italia Benedetta Fiorini nel merito della notizia della richiesta di rinvio a giudizio di 24 indagati nell'ambito dell'inchiesta Angeli e Demoni sul sistema degli affidi della Val d'Enza.