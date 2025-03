'Alcatraz e il vaso di pandora dei disastri urbanistici Muzzarelliani'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'impegno dell'ex sindaco come 'uomo del fare' è stato un lavoro incessante che fino all'ultimo minuto della sua permanenza in carica ha elargito delibere, come lui stesso dice '… a sostegno dell'attivismo degli imprenditori', peccato che i risultati per i cittadini siano stati spesso terribili.

Da quando la guida della città è cambiata sembra che la sua stella vacilli (nonostante i suoi frenetici tentativi di puntellamento) e il vaso di Pandora dei disastri compiuti si è ormai scoperchiato.

I primi a uscirne sono stati i 19 progetti approvati negli ultimi giorni in carica, nessuno dei quali, alla verifica del Comune stesso, presentava requisiti in linea il Piano (PUG) da lui stesso varato.

Per non parlare dell'ampliamento dell'autodromo di Marzaglia che si è scoperto non servirà agli asseriti test di collaudo della Ferrari, che sta costruendone uno ben più attrezzato, a Fiorano.

Poi il placet muzzarelliano alla devastazione del Parco delle Rimembranze in concomitanza con i lavori nella ex Caserma Fanti per farne una residenza.Ma nel suo attivismo senza sosta e, nonostante sia decaduto da sindaco, ora ha mobilitato l’Accademia Militare e perfino il Vescovo per raccogliere una cordata di volenterosi ad imbarcarsi in un nuovo megaprogetto per Alcatraz, che ora sembra essere inesistente, solo fumo.Questo dice tutto del suo stile del “fare per fare” e dovrebbe indurlo a un periodo di astinenza sui temi cittadini avendo ormai perso ogni credibilità, anche se il suo vaso di Pandora potrebbe ancora riservarci amare sorprese'

Modena Volta Pagina