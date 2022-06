'Allarme siccità, indispensabile campagna per risparmio dell’acqua'

'Temperature sempre più elevate (+4° rispetto alla media climatica 1991-2019 ) e non piove. Sono anni ormai che si votano risoluzioni per fermare il cambiamento climatico e che sono rimaste lettere morte. Morte come le sorti dei nostri fiumi: il Secchia è agonizzante e per il Po è appena stata dichiarata la severità idrica rossa'. Così in una nota Europa Verde-Verdi Modena attraverso i coportavoce provinciali di Europa Verde Marina Leonardi e Simone Ganzerli.'E se i fiumi si seccano, muore l’agricoltura, muore la biodiversità, muore l’ecosistema. Le cause del cambiamento climatico e della conseguente siccità sono ben conosciute a partire da un paio di fattori che nella nostra provincia sono mali purtroppo noti come l’inquinamento atmosferico causato dal traffico pesante e dagli allevamenti intensivi e che dipendono da una agricoltura a sua volta intensiva che sottrae enormi quantità di acqua.