'Alluvione, cari amministratori regionali: scordatevi il nostro voto'

Caro direttore,mi sono controllato, ho ingoiato, ho fatto propositi di comportarmi con moderazione, ho sopportato umiliazioni, menzogne e chi più ne ha più ne metta… Sto parlando della tragica situazione dei nostri fiumi che prima o poi, perdurando questo stato di incoscienza e di incapacità da parte di chi ha il dovere di provvedere, finiranno per avere la meglio su tutta la buona volontà di noi semplici cittadini di farcela. Ma, oggi, è apparso un articolo di giornale a firma della Nicolini con cui si è passato il segno! Siamo all’ “asinus asinum fricat”! Passi ancora l’articolo (su altra testata online) della povera Priolo, che meritava ben altra considerazione visti i suoi precedenti di brava e apprezzata sindaca, che oggi si vede obbligata a sostenere l’assurdo. (A proposito, gentile Irene, il cambiamento climatico c’è sicuramente, ma tu non ti puoi lamentare di essere andata a sbattere con l’auto a causa della strada sdrucciolevole se tu per prima hai lasciato i tuoi freni in stato di gravissima inefficienza). Detto questo, credo che i cittadini rivieraschi della Bassa non abbiano fatto niente di male per beccarsi oltre al danno lo scherno da parte della Nicolini!Signora Nicolini lei era quella che nel gennaio 2014 al COC di Bastiglia alle 8:00, presente quel sindaco Fogli (altro regalo ai bastigliesi), mentre era in atto la rottura d’argine del Secchia chiedeva agli agricoltori come poter fare. Lei, alla mia domanda su cosa era realmente accaduto rispose “Niente, si è rotto un pezzettino d’argine ma lo stiamo riparando con dei massi ciclopici; a mezzogiorno è tutto a posto”. A mezzogiorno la piccola falla era diventata uno squarcio tale nel fianco del fiume da sommergere con quasi 2 metri d’acqua e fango altamente inquinante Bastiglia e Bomporto! Grazie alle Sue previsioni abbiamo avuto dal balcone di casa il Niagara per sei giorni!E poi davvero, basta, basta veramente! Non venite più a snocciolarci i milioni che avete stanziato o speso! Se il risultato è questo, risparmiateli! Ma voglio chiudere con una nota di speranza: ho l’impressione, tastando il polso delle persone, che alle prossime elezioni moltissimi cittadini si guarderanno bene dal rinnovarvi la loro fiducia! Forse chi verrà dopo di voi non sarà molto meglio, ma almeno non vedremo più le vostre facce e, soprattutto, non sentiremo più le vostre bugie!

Intanto il Comune di Nonantola ha aperto questa mattina un conto corrente per contribuire ad aiutare gli alluvionati. Nel video sopra i vigili del fuoco ancora al lavoro questa mattina per liberare le case dal fango

Causale: Esondazione Nonantola

Iban: IT89 U061 1566 8900 0000 0004 150