'Altro che marcia in più, Muzzarelli ci consegna una città in folle e senza navigatore'

“Gli oltre 5000, soprattutto giovani, modenesi che hanno lasciato la nostra città nel 2022 sono solo l’ultimo di una serie di dati negativi strutturali con cui si è chiuso il vecchio anno e si è aperto il 2023, di fatto l’ultimo intero del mandato di questa Amministrazione. Un dato negativo soprattutto perché sancisce una tendenza consolidata che vede Modena come una città che non fornisce alle nuove generazioni le condizioni per costruirsi un futuro. Forse il peggior dato che alle porte del nuovo anno potesse essere confermato.Un anno, il 2023, presentato dall’Amministrazione come quello dei cantieri. Quelli che d’ora in poi saranno rigidamente vincolati ad un nuovo Piano Urbanistico Generale che il sindaco ha lanciato come sua eredità politica, ma che per noi rappresenta l’ultimo atto di un altro decennio amministrativo che ha ulteriormente chiuso, svuotato, diviso nelle sue parti urbanistiche e sociali la città.Sezionandola e chiudendola in 38 rioni, e privandola definitivamente di un'idea, di una direzione di sviluppo, di una identità, riducendo la sua dimensione europea e il suo primato regionale e nazionale. Un primato che c’era e che si è perso, ma continua a vivere solo nella qualità delle aziende e dell’iniziativa privata che investe nonostante l’incapacità del pubblico di tenere il passo.Basta limitarsi ad alcuni passaggi del 2022 per avere conferma di una tendenza che dura da anni.L’uscita forzata e la perdita totale della partecipazione del Comune in Modena Fiere, che ha trasformato gli edifici comunali della sede in una zavorra anziché in una opportunità economica e cancellato di fatto la città dalla rete dei grandi eventi espositivi, è solo uno degli ultimi segnali negativi lasciati dal 2022 dell’amministrazione PD. Un'amministrazione che non ha saputo creare le condizioni strutturali per tenere quantomeno il proprio ruolo, pur marginale che fosse.

Un anno che sui grandi temi strutturali e per lo sviluppo, ha visto Modena arretrare anche in una logica regionale. Ed in particolare sugli assi strategici che confermavano il suo primato. Negli anni del Covid la marcia dell'Amministrazione ha ceduto il passo alla 'folle' mentre gli altri capoluoghi hanno inserito la 'quinta'. Reggio Emilia, che già gode della 'medio-padana' e di una Alta Velocità che al contrario evita Modena, sta spostando su di essa anche il baricentro Unimore e ha investito sulla RCF Arena, proiettandosi nel futuro anche come città dei grandi eventi musicali. Modena non ha saputo investire nemmeno sul post Modena-Park. Ferrara ha investito nella propria storia e nella cultura, rilanciando con grandi eventi la sua immagine in Italia e nel mondo anche come città Estense, un'immagine e una storia che a Modena è stata irresponsabilmente cancellata negli ultimi anni anni. Periodo in cui i grandi contenitori culturali sono rimasti vuoti, e non si è andati oltre ad operazioni di maquillage urbanistico totalmente slegate e degne di rappresentare interventi strutturali e di prospettiva. Opere di cui Modena ha da troppi anni bisogno. Quelle legate alle infrastrutture, ad un servizio pubblico che non ha nemmeno saputo garantire una linea notturna, ai contenitori industriali, culturali, a servizio dell’università: dalle ex fonderie al S.Agostino e all’ospedale Estense trasformati in un pozzo senza fondo per le risorse pubbliche e che dopo altri 4 anni di mandato sono ancora in alto mare, insieme a progetti come la complanarina, nei programmi elettorali dei sindaci PDS-PD dal 2003 e ripetutamente rilanciata invano da questa Amministrazione. E allora non meravigliamoci se i giovani, che giustamente cercano condizioni e opportunità di crescita, emigrano da Modena. Per un pubblico amministratore, ma per chiunque abbia a cuore il futuro della propria città, non c’è cosa peggiore che questa. Un dato su cui riflettere, che impone un cambio di rotta e di prospettiva. Sulla quale Forza Italia è pronta a confrontarsi, con spirito costruttivo, nell’ultimo anno pieno che ci divide delle elezioni”.



Piergiulio Giacobazzi – Capogruppo Forza Italia Comune Modena