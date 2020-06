Angeli e Demoni un anno dopo: a Bibbiano si torna in piazza

Dopo le 24 richieste di rinvio a giudizio sulla quali il 30 ottobre prossimo il giudice si esprimerà decidendo chi mandare a processo, continua sul fronte politico e sociale la richiesta di chiarezza e di verità da parte di centinaia di famiglie con casi di bambini allontanati dalle loro famiglie in una situazione che il lockdown ha ulteriormente complicato. Un richiamo al mondo della politica regionale e nazionale dove i progetti di legge per agire su un sistema degli affidi per tanti da cambiare, giacciono nelle commissioni parlamentari e dell'assemblea legislative. Un richiamo che prenderà forma nella manifestazione organizzata per il prossimo 18 luglio, dalle or 19,30, a Bibbiano, in quella piazza, di fronte del Municipio, diventata simbolo per migliaia di genitori e famiglie.