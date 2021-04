'Aperture, Bonaccini dica chiaramente se sostiene Speranza o Salvini'

'Il professor Galli sbotta, nel corso della trasmissione Carta Bianca, contro la doppiezza di Bonaccini e degli aperturisti ipocriti. In una parte del Pd c'è la preoccupazione di lasciare tutto il campo favorevole agli 'aperturisti' a Salvini che imperversa come se fosse all'opposizione del Governo di cui invece fa parte. E Bonaccini, come scriveva anche il Corriere ieri, è fra i Pd autorevoli che strizzano l'occhio a Salvini. Anche il sindaco Muzzarelli, aggiungiamo, che scrive a Draghi per segnalare la scoperta dell'acqua calda, e cioè che bar e ristoranti che non hanno locali all'aperto sono svantaggiati'. Così in una nota Modena Volta Pagina riprendendo lo scontro di ieri in tv tra Bonaccini e Galli.'Il 'rischio calcolato' di Draghi può diventare molto pericoloso, proprio a causa di chi, al grido di 'tutti liberi', travolge ogni ragionevole barriera, ogni sensata precauzione. Galli, da tecnico, vede bene i grossi rischi che ci stanno davanti e pretende che la politica, che giudica ipocrita, si prenda la sua responsabilità. Vuole insomma segnare una netta linea di demarcazione che consenta di dire, un domani, chi ha sbagliato. Salvini e Meloni giocano a dire che vogliono sempre di piú, che le aperture non bastano mai, per speculare sulla stanchezza degli italiani e sulla drammatica situazione di tanti ridotti sul lastrico dalla clausura. Un gioco sgradevole ma prevedibile. Ció che non era prevedibile e risulta strumentale è la posizione di chi come Bonaccini e Muzzarelli sostiene a parole Speranza ma ripete le strumentali parole di Salvini - chiude Modena Volta Pagina -. Questo è davvero inaccettabile'.