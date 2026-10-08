L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale, ribattezzata 'Stabilicum'. Il via libera di Montecitorio è arrivato a scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari, sancendo ufficialmente l'archiviazione del vecchio Rosatellum.
La riforma introduce profonde novità nel sistema di voto italiano, muovendosi lungo due binari principali: la stabilità governativa e la scelta diretta degli eletti.
La struttura della nuova legge poggia su tre pilastri fondamentali:
Il premio di governabilità: Qualora una coalizione o una singola lista superi la soglia del 42% dei voti, scatterà automaticamente un premio di maggioranza. Questo meccanismo garantirà 76 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, blindando la tenuta parlamentare dell'esecutivo.
Il ritorno delle preferenze: Viene superato il meccanismo delle liste bloccate. Gli elettori avranno nuovamente la possibilità di esprimere una preferenza diretta sulla scheda elettorale per scegliere il proprio rappresentante.
L'indicazione del Premier: All'atto del deposito dei contrassegni, le coalizioni e i partiti avranno l'obbligo di indicare formalmente il nome del leader proposto al Quirinale per la guida del Consiglio dei Ministri.
La legge entra in vigore immediatamente, ridisegnando l'assetto democratico e le strategie dei partiti in vista delle prossime consultazioni elettorali.
Approvata la nuova legge elettorale
Via libera definitivo con il voto a Montecitorio, con 227 sì a scrutinio segreto. Introdotto un premio di maggioranza al 42%, ritorno delle preferenze e indicazione del premier
L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale, ribattezzata 'Stabilicum'. Il via libera di Montecitorio è arrivato a scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari, sancendo ufficialmente l'archiviazione del vecchio Rosatellum.
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