Aumenti Irpef, Irap e bollo auto: la Regione approva il bilancio della

Aumento dell'addizionale Irpef, e dal 2026 aumento dell'Irap e del bollo auto. Quest'ultimo con un incremento a doppia cifra del 10%. Una stangate fiscale quella legata al primo bilancio di previsione della giunta De Pascale che si aggiunge all'incremento dei ticket sui farmaci, fino a 4 euro per ricetta. Aumenti giustificati dall'amministrazione di Largo Moro a Bologna con l'esigenza di aumentare le entrate per garantire servizi sempre più costosi (gli esempi pià diffusi sono quelli nella sanità sia sulle prestazioni sia sui farmaci), e per fare fronte, a detta del Presidente De Pascale, ad una riduzione dei finanziamenti dello Stato. Fatto sta che quella di inizio mandato del neo presidente si prospetta come una delle più pesanti stangate fiscali del governo regionale.

Nel dettaglio:



Dall'iniziale incremento dell'1% previsto sull’addizionale Irpef per il terzo scaglione di redditi (compresi tra i 28mila e i 50mila euro) per 2025-2027, si è passati ad un aumento dello 0,9% per il 2025, 0,75 per il 2026 e 0,6 per il 2027. E per il quarto scaglione di reddito (oltre i 50 mila euro) l’incremento rimane dello 1,06%.

l’aliquota base è attualmente pari al 3,9% e verrà applicata una maggiorazione omogenea dello 0,3%, operativa dal 2026, con attenzione specifica ad alcune categorie, a partire dal Terzo settore. Infine,

Verrà aumentata del 10% la tassa automobilistica. L’aumento sarà operativo a partire dal 2026.

A fronte di un incremento, a partire dal 2 maggio, di un ticket di 2,20 euro a confezione di medicinale, fino a un massimo di 4 euro per ricetta, la manovra stanzia 10.079 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2025-27. La Regione interverrà con mezzi propri sul sistema sanitario regionale: inoltre, senza rinunciare alla vertenza aperta con il Governo nazionale per un adeguato finanziamento del Fsn, intende avviare una riforma del sistema sanitario regionale.

Sanità: Viene potenziato il Fondo regionale per la non autosufficienza dell’Emilia-Romagna, uno tra i più alti a livello nazionale: oltre mezzo miliardo di euro. Questo incrementando il Fondo (esattamente 568,2 milioni) già dal 2025 di 84 milioni di euro rispetto al bilancio previsionale 2024, e per ulteriori 25 milioni nel 2026 (+110 milioni) e nel 2027 (+135 milioni).Sul fronte sociosanitario l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei senza fissa dimora viene sostenuto con 100mila euro e oltre 400mila euro sono destinati al sostegno delle farmacie rurali.

Saranno stanziati 24 milioni di euro in più all’anno, a partire già dal 2025. Inoltre, sono previste risorse per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica superficiale, di consolidamento e sistemazione dei versanti e della costa che ammontano nel triennio a 111 milioni di euro, ovvero a oltre il doppio delle risorse previste dal bilancio precedente, pari a 53,8 milioni di euro. Una parte significativa dei finanziamenti è destinata alla gestione del servizio di piena, per il quale sono stanziati nel triennio più di 35 milioni di euro. Infine, per il mantenimento e l’efficienza della rete idrometeorologica e agrometeorologica regionale gestita da Arpae, previsto un incremento delle risorse da 3,15 milioni di euro a 5,3 milioni di euro.

Per le politiche abitative Giunta ha deciso di stanziare, a fronte di un sottofinanziamento da parte del livello nazionale, già dal bilancio preventivo 10 milioni di euro per il fondo per l’affitto e, nel triennio, per implementare ed efficientare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica saranno stanziati 30 milioni di euro.Previsto il potenziamento dei servizi educativi (prosegue il piano di abbattimento delle rette e delle liste d’attesa dello 0-3 attraverso un impiego ulteriore delle risorse Fse+ 2021-2027), per l’inclusione scolastica (con 18 milioni di euro a sostegno degli Enti locali per assicurarla agli studenti con disabilità) e la conciliazione vita-lavoro, anche garantendo agli Enti locali maggiori contributi per la realizzazione dei Centri estivi.Finanziamento per l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori Er.Go pari a 20 milioni di euro per le annualità 2025, 2026 e 2027, destinato per massima parte alla copertura delle borse di studio universitarie: con una integrazione con risorse del Programma Fse+ sarà assicurata la copertura al 100%. A questi si aggiungono 15,3 milioni di euro per il diritto allo studio scolastico.

la Regione punta a promuovere e sostenere il processo di integrazione delle aziende con risorse straordinarie a disposizione dei servizi: previsto uno stanziamento più alto già a partire dal 2025, di 15 milioni di euro e un aumento progressivo nel triennio. Per le politiche di gratuità, nel 2025 sono previsti 35,1 milioni di euro, (salgono a 38,1 milioni nel 2026 e a 39,2 milioni nel 2027). Fra le azioni più rilevanti figura il finanziamento dell’iniziativa ‘Salta Su’ che garantisce il trasporto pubblico gratuito sul percorso casa-scuola a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori e agli studenti delle superiori con Isee fino a 30mila euro /anno.

Il cofinanziamento dei programmi regionali dei fondi europei 2021-2027, rappresenta una leva di investimento e motore di sviluppo economico e sociale del territorio regionale. Oltre all’impiego dei Fondi di sviluppo e coesione (quasi 77 milioni) a cofinanziamento delle spese di investimento sostenute dal Fesr, si prevede uno stanziamento di risorse regionali pari 12,826 milioni per il Programma Fesr 2021-2027, oltre 90 milioni per il Programma Fse+ 2021-2027. Sono 5 milioni in più rispetto al 2024, per ogni anno 2025-2027, quelli destinati al completamento di programmazione per lo sviluppo rurale del piano strategico della Pac 2023-2027 per un importo totale nel triennio pari oltre 90 milioni di euro.

sono stati stanziati 13,7 milioni di euro per il bando 2025-2026, la cui graduatoria è già stata approvata e le risorse impegnate contabilmente per finanziare 10 programmi del valore complessivo di oltre 41 milioni di euro. Ulteriori risorse per 9,75 milioni per il prossimo bando 2026-2027. Mentre per l’attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti a elevata specializzazione, per il triennio 2025-2027 sono state previste risorse per circa 10 milioni. Per il completamento della infrastruttura DAMA - Tecnopolo Dati Manifattura Emilia-Romagna sono previsti investimenti nel triennio per 25,45 milioni di euro.