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Auto prende fuoco sull'A1: nessun ferito

Auto prende fuoco sull'A1: nessun ferito

Disagio alla circolazione ma area da subito messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco

1 minuto di lettura

Questa mattina alle 8, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute d’urgenza lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli per l’incendio di un’autovettura in transito.
L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 187, in direzione Sud. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del Distaccamento di Vignola. Il conducente risulta essersi messo in salvo autonomamente.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme, che avevano completamente avvolto il veicolo, e alla successiva bonifica dell’area per prevenire ulteriori focolai. Al termine delle operazioni di spegnimento, il personale ha messo in sicurezza lo scenario operativo, garantendo l'incolumità degli altri automobilisti in transito.
Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.

 

Foto: Vigili del Fuoco

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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