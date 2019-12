Bibbiano, Carletti può tornare a guida del Comune con piene funzioni

Già dallo scorso settembre, quando gli arresti domiciliari a suo carico sono stati sostituiti dalla misura dell'obbligo di dimora, il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti avrebbe potuto tornare in municipio. Se non lo ha fatto è perchè il Comune dove risiede e in cui aveva l'obbligo di soggiornare (Albinea) non è lo stesso di cui è amministratore. Lo spiegano dalla Prefettura di Reggio Emilia, che aveva sospeso il primo cittadino all'indomani dello scoppio dell'inchiesta della val d'Enza ai sensi della legge 'Severino'. La normativa era scattata prendendo atto che Carletti - accusato di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico - si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, mentre non è prevista l'applicazione della legge per la misura cautelare più lieve dell'obbligo di dimora. In sostanza, a rendere impossibile il ritorno del sindaco, è stata quindi solo una questione 'logistica'. Oggi, dopo che ieri è tornato libero in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, Carletti potrebbe rientrare alla guida del Comune di Bibbiano 'nelle sue piene funzioni'.