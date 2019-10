'Bibbiano è la pagina peggiore della storia della nostra Repubblica'

'Siamo davanti alla peggiore pagina della nostra Repubblica: parliamo del rapimento di decine di bambini dalle loro famiglie'. A usare queste parole è stato oggi nella Commissione regionale chiamata ad indagare sui fatti di Bibbiano,Nel giorno in cui è stato sentito, è stato proprio Galli ad essere protagonista in Commissione con un intervento particolarmente duro.'Sui 2520 lavoratori dei servizi sociali in Regione vi sono per la maggior parte persone corrette, ma tutti vengono screditati da alcune mele marce - ha detto Galli -. Questo bisogna denunciarlo con forza e invece. Siamo di fronte a fatti che segnano un coincidenza orribile tra una ideologia contorta e interessi economici - ha aggiunto Galli -. I bambini di Bibbiano resteranno nell'immaginario dell'opinione pubblica per decenni, eppure voi, ancora oggi,'.Quel 'voi' di Galli, ovviamente è riferito all'ufficio di presidenza della Commissione regionale che, come ricordiamo, è composta da un rappresentante Pd () e due vicepresidenti ().