Bonaccini: 'Sì al green pass anche per stadi e palazzetti'

'Green pass per riaprire le discoteche e gli impianti sportivi, perchè è meglio garantire controlli col green pass e permettere a un settore di sopravvivere. Il discorso vale per le discoteche ma anche per gli stadi e i palazzetti nei quali si può aumentare le percentuali di presenze in ragione del fatto che entrino le persone vaccinate. Sto parlando dei luoghi di massima aggregazione, sul resto starei cauto e non direi di adottare il green pass come proposto da Macron'. A parlare in questi termini è stato il presidente della Regione Bonaccini oggi in visita con tutta la giunta regionale a Modena.'Sulla Dad - ha aggiunto Bonaccini - ci auguriamo che alla riapertura delle scuole si possa garantire le lezioni in presenza perchè la scuola non è solo apprendimento ma anche socialità: noi sappiamo che i vaccini evitano di avere focolai e ci auguriamo che i ragazzi aderiscano alla campagna vaccinale anche portando camper nei luoghi di vacanza'.Un ritorno, quello di Bonaccini e della giunta, dopo la prima visita compiuta lo scorso settembre nell’ambito del tour che la giunta sta svolgendo in tutte le province.Monteombraro di Zocca, Guiglia, Vignola, Fossalta, Castelfranco Emilia, Ravarino e Bomporto le tappe di un viaggio che ha visto la Giunta presente alla riunione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, nella sede della Provincia a Modena. Alla presenza del sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, dei primi cittadini del territorio, dei direttori generali di Ausl e Azienda ospedaliera universitaria.All’ordine del giorno della seduta il Piano di potenziamento della rete ospedaliera e territoriale, con un pacchetto di investimenti complessivi superiore ai 425 milioni di euro. Di questi, 200 milioni nel triennio 2021-2023: gli interventi in corso di realizzazione arrivano infatti a 60,1 milioni di euro per l’Ausl di Modena e a 20,1 milioni per l’Azienda Ospedaliera universitaria, mentre per quelli in fase di progettazione e aggiudicazione le risorse ammontano rispettivamente a 41 milioni e a 79,3 milioni. Si aggiungono poi interventi in programmazione per oltre 94 milioni di euro per l’Azienda Usl e 131,8 milioni di euro per quella Ospedaliero universitaria.Opere che per quanto riguarda l’Ausl modenese vanno dalla realizzazione di nuove Case della salute (Modena Nord, già completata, Carpi, Polo Sud Ovest di Modena) alla ristrutturazione-adeguamento della rete ospedaliera (Castelfranco Emilia, Mirandola, Pavullo, Vignola, Carpi, Finale Emilia con la realizzazione del nuovo Centro di cure primarie). Mentre per l’Azienda ospedaliero universitaria, tra le più rilevanti vanno ricordate quelle di miglioramento sismico del Policlinico e quelle per il nuovo fabbricato Materno-infantile.“Medicina del territorio, più prevenzione, ma anche un forte investimento sulle nuove tecnologie –sottolinea il presidente Bonaccini –. Mentre continuiamo nella campagna vaccinale, con l’obiettivo di fare il maggior numero di somministrazioni possibile, rinnoviamo il nostro impegno per una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Ripartire dopo la pandemia significa ripartire dal nostro Servizio sanitario che dovrà essere ancor più forte e radicato. E poi il welfare, il lavoro, l’ambiente, i saperi, in linea con quanto previsto dal Patto per il Lavoro e il Clima”.“Ringrazio ancora una volta il personale sanitario per l’impegno e la professionalità manifestata in questi lunghi e difficili mesi - aggiunge -. Lo stesso ai sindaci e agli amministratori coi quali ci confrontiamo oggi nella Conferenza territoriale sociale e sanitaria, per progettare il futuro di sanità e welfare territoriali. Confronto che abbiamo avuto su tutti gli argomenti in tutte le province, che continueremo ad ascoltare nei prossimi mesi. Solo lavorando insieme e condividendo obiettivi e priorità potremo costruire un domani più equo e inclusivo per la nostra comunità, creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile, recuperare ogni posto di lavoro e crearne di nuovi e di qualità”.