Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ed è così che i consiglieri regionali, provinciali e regionali di Forza Italiaaprendo il libro dei conti in rosso delle singole Ausl e, nella loro somma, della Regione, lanciano interrogativi e proposte. 'E' giusto chiedere soldi al governo, ma perché non lo si è fatto con una iniziativa parlamentare? L'Assessore Donini non ci ha risposto. Di fronte a questi conti e a queste difficoltà forse bisognerebbe ragionare assieme su un progetto di riforma complessivo della sanità Emiliano-Romagnola. Noi saremo pronti a confrontarci e fare la nostra parte, come avremmo fatto nel merito della riforma dell'emergenza urgenza. Non solo in commissione ma in assemblea dove all'argomento non è stato dedicato nemmeno un minuto. Sui Cau avremmo voluto dire qualcosa e non ci è stata data l'oppurtunità' - afferma Valentina Castaldini che ha risposto alle nostre domande