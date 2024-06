Bufera sul Prefetto/Assessore: 'O si rappresenta lo Stato o una parte politica'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domande che pesano politicamente ed istituzionalmente quelle poste dal Vicecoordinatore di Forza Italia Antonio Platis all'indomani della presentazione della giunta Mezzetti, il governo politico della città espressione della coalizione di centro sinistra che a Modena ha vinto le elezioni comunali. Il punto politico e di opportunità deriva, nell'immediato, anche dal fatto che il Prefetto di Modena Alessandra Camporota, pur in attesa del congedo del 31 luglio dopo il quale assumerà le deleghe da assessore non si è auto sospesa. Rimanendo prefetto e di fatto, anche se l'incarico diventerà operativo dal 1° agosto. Ruoli incompatibili tra di loro. Il rappresentante territoriale del governo nazionale non può fare parte di fatto del governo politico della città e allo Stato attuale ci sono ambiti e scenari di funzioni e attività istituzionali che la vedrebbero di fatto rivestire un doppio ruolo.



A sottolinerlo, con alcuni esempi, Antonio Platis.



'Prendiamo ad esempio il prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sarà presieduto dall’esponente del Governo o dall’Assessore delle sinistre? Nella vicenda ex Bellco, ad esempio, Camporota sarà al fianco dei lavoratori per il suo ruolo prefettizio di mediazione nelle vertenze sindacali o come esponente della sinistra? Il Prefetto o l’Assessore in pectore alla Sicurezza e al Welfare dovrà chiudere nei prossimi giorni l’affidamento, ad esempio, dei bandi per l’accoglienza degli immigrati. Senza parlare della gestione del delicato iter amministrativo delle Elezioni Europee e Amministrative'. Mi chiedo – conclude Platis - con quale maglietta abbia lavorato, stia lavorando e lavorerà nei prossimi giorni. Modena merita un chiarimento.

Abbiamo interessato il Capogruppo in Senato Maurizio Gasparri (FI) che si è detto meravigliato ed incredulo ed inoltre mi ha assicurato che chiederà immediatamente conto al Ministro dell’Interno Piantedosi della vicenda Caporota'.